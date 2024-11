'Eu detesto ser ameaçada', declara Flor para Albert | A Fazenda 16

Nesta segunda-feira (18), em uma conversa na casa da árvore, Albert se desculpou com Flor a respeito das recentes polêmicas envolvendo a aliança dos dois. “Se em algum momento eu te magoei, eu queria te pedir desculpa”, disse o empresário. “Não quero jamais te magoar”, acrescentou. A apresentadora então explicou que ficou chateada com os comentários repetitivos da Flora. “Eu detesto ser ameaçada”, declarou Flor. Depois, a peoa foi até a academia, onde conversou com Sacha, Luana e Yuri a respeito da pressão que estavam fazendo sobre ela outra vez. Eles também comentaram sobre prioridades no jogo e estratégias de voto. Posteriormente, ao redor da fogueira, Flora propôs um plano para confundir o G4. Antes de irem dormir, Sidney e Juninho conversaram sobre estarem cansados no jogo.