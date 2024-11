‘Eu não te humilhei do jeito que tu me humilhou’, declara Yuri para Fer Presto | A Fazenda 16

Durante a dinâmica desta semana, Yuri Bonotto decidiu apontar Fernando Presto. Em sua fala, Yuri relembrou todas as discussões que teve com o peão até o momento. ‘Eu não te humilhei do jeito que tu me humilhou’, declarou o dançarino. ‘Eu tô te apontando, tu é um cara que eu quero que saia, porque eu acho que estão saindo todas as pessoas que foram reativas no jogo’, completou Yuri. ‘Como isso lhe ofendeu, eu te peço desculpas por tudo que foi dito’, respondeu Fernando Presto.



