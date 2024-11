'Eu não vim aqui para educar ninguém', declara Sidney para Yuri | A Fazenda 16

Para além do tradicional trato dos animais, a manhã deste sábado (02) foi marcada por discussões sobre relações entre peões dentro do reality show rural. “Esse jogo dá uma esgotada psicológica”, disse Flora para Sacha. “As pessoas estão cegas por Zé Lúcifer”, opinou Yuri enquanto pensava alto. “Não passo a mão na cabeça de ninguém”, afirmou Albert para Luana. Mais tarde, Yuri foi tirar satisfações com Sidney a respeito da confusão envolvendo o ator e Sacha por conta de um pote de requeijão. “Eu não vim aqui para educar ninguém”, declarou Sidney. Em seguida, ele lamentou formalmente o ocorrido após analisar seu próprio comportamento. “Peço até desculpas”, disse.