‘Eu tomei duas facadas’, disse Flora sobre sua ida para a Roça | A Fazenda 16

A relação entre Gizelly e Flora foi um tema bastante debatido entre os peões antes da Prova do Fazendeiro de ontem (13). A influenciadora conversou com Flor e com o G4 sobre como estava se sentindo com toda a situação. Já Gizelly, disse para Babi e aliados que estava no direito de estar chateada com Flora. Luana voltou para a Sede para o seu segundo mandato e logo fez uma reunião com seus parceiros de jogo para debater como seria a distribuição de tarefas. Albert fez uma imitação de Gizelly por conta do machucado no ombro da peoa.