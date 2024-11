Fernando, Juninho e Luana respondem perguntas polêmicas antes da eliminação | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (28), antes do resultado da eliminação da semana ser anunciado, os roceiros responderam algumas perguntas polêmicas feitas por Adriane Galisteu. Primeiro, a apresentadora quis saber de Fernando qual atrito com outro peão mais mexeu com ele e o motivo. “O da Gizelly foi um episódio extremamente marcante”, disse o chef de cozinha. “Me senti extremamente exposto”, acrescentou ele. Depois, Galisteu indagou a Juninho qual situação ou peão motivou sua mudança de postura dentro do jogo. “O susto da segunda Roça”, respondeu o jornalista. Por fim, Adriane perguntou a Luana o que ela teria a dizer sobre as acusações feitas por Albert de não colaborar na Sede e ser nociva. “Quando as pessoas geralmente saem e vão dormir, eu faço a minha parte, e eu não preciso fazer isso pra mostrar pra ninguém”, afirmou ela.