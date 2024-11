Fernando questiona o significado da ameaça de Luana contra ele | A Fazenda 16

Fernando escolheu Luana para a Atividade de Apontamento com o intuito de resolver algumas pendências entre eles. O cozinheiro citou a briga do leite condensado, ressaltando a ameaça que recebeu da influenciadora. Ele questionou o que ela realmente quis dizer naquele dia e se ele corria algum risco quando saísse do programa. A peoa reconheceu que passou dos limites e pediu desculpas, mas ressaltou que os aliados dele usam esse momento, fora do contexto, para usar como argumento contra ela.



