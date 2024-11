Festa temática de vampiros agita a noite de peões em A Fazenda 16

Uma festa temática de vampiros agitou a noite dos peões nesta sexta-feira (01). Mas entre uma música e outra, os confinados tiveram conversas importantes sobre o reality show rural. Luana pediu desculpas para Vanessa por ter rido num momento dela durante a gravação de uma dinâmica da “Hora do Faro”, e afirmou que o motivo do riso era outro. Flora revelou para Gizelly que cansou de ficar adormecida no jogo. As duas depois disseram que gostam de Gui. Mais tarde, em uma conversa com Yuri e Gui, Luana desabafou sobre determinados comportamentos dos peões.