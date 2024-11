'Fiquei muito, muito triste': Roceiros respondem perguntas polêmicas | A Fazenda 16

Na noite desta quinta-feira (07), enquanto estavam no deque, os roceiros da semana responderam algumas perguntas polêmicas feitas pela apresentadora Adriane Galisteu. “Me pegou de surpresa”, disse Flor após ser questionada sobre ter se surpreendido com sua indicação para a Baia, feita por Sidney durante a formação de Roça. “Quando ele usou essa estratégia, eu fiquei muito, muito triste”, acrescentou. Depois, Gui foi indagado se ficou surpreso por não ser escolhido por Vanessa na dinâmica do Resta Um. “Me parece que a escolha dela foi uma escolha estratégica”, declarou. “Não me surpreendeu em nada”, acrescentou ele. Por fim, Zé Love foi perguntado se achava coerente a indicação dele à Roça pela ex-Fazendeira Luana. “Tudo o que ela faz aqui, Dri, é premeditado, é sujo, é incoerente”, respondeu o ex-jogador de futebol.