Flor chora e avisa que irá se afastar de peões: 'Cansada de ser julgada sem merecer' | A Fazenda 16

Na manhã desta quarta-feira (04), enquanto os peões acordavam para realizar o trato dos animais, Albert fez comentários sobre Sacha. “Cara chato, esse Bali”, disse o empresário. Na área dos animais, Flora comentou com Sidney que chorou antes de dormir e está descontruída após a formação de Roça. Ainda na parte da manhã, Vanessa e Flor conversaram sobre Albert. “Ele acha que ele foi legal comigo, mas não foi”, disse a apresentadora. “Vou fazer meu jogo agora”, acrescentou ela. Depois, Flor chorou durante uma conversa com Gui e disse que vai se afastar dos peões. “Tô muito cansada de ser julgada sem merecer”, explicou ela. “Tá me fazendo mal”, complementou. Mais tarde, os peões participaram de uma ação da Aurora.