Flor e Juninho discutem durante festa: 'Seja honesta, pelo menos desta vez' | A Fazenda 16

Após o show do Grupo Molejo na Festa Moinho, os peões voltaram a conversar sobre jogo. “A gente vai se entender, vai ficar de boa”, afirmou Sacha para seus aliados a respeito de sua relação com Flora. “Suelen também”, acrescentou o ator. Depois, em conversa com Yuri, Luana analisou a postura de Albert. “Ele é oportunista”, declarou ela. Mais tarde, Flor e Juninho tiveram uma discussão relacionada às movimentações da peoa. “Tô só recalculando rota”, disse a apresentadora. “Quem tá flutuando é você”, analisou o jornalista. “Seja honesta, pelo menos desta vez”, pediu ele em seguida. “Eu sempre fui honesta”, rebateu Flor. “Eu vou cuidar de mim”, acrescentou ela. O Fazendeiro Gilsão então propôs uma aliança com Flor para a próxima Roça. Em conversa com Vanessa, a peoa disse que se o Fazendeiro não votar nela, ela irá votar com o G4.