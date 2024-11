Flor tenta manter boa relação com os dois grupos da casa | A Fazenda 16

Na atividade da Baia dessa semana, os peões tiveram que colocar as mãos na terra: eles montaram um minhocário. Já na Sede, Gilsão decidiu fazer uma pegadinha e trocou os rótulos de uma lata de leite condensado com uma de milho. Porém, mesmo com a brincadeirinha, o clima na casa estava tenso antes da Prova do Fazendeiro. Yuri quis se desculpar com Juninho por conta do último embate deles. Flor falou tanto com o G4 quanto com Flora e deu respostas diferentes sobre quem gostaria que assumisse o chapéu de Fazendeiro.