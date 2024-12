Flora comenta estratégia para formação de Roça: 'Vou votar pra me salvar' | A Fazenda 16

Neste domingo (01), os peões da Sede discutiram o impacto do Poder do Lampião na formação de Roça. Ao retornar do Play Rural, Luana foi recebida com alegria pelo Fazendeiro Yuri. “Agora tamo com o Lampião e com o chapéu”, comemorou ele. Depois, Flor e o G4 falaram sobre possíveis alvos da votação cara a cara. “O Albert vai me defender se precisar”, garantiu a apresentadora. Mais tarde, na academia, os integrantes do G4 especularam possíveis cenários da Roça. Enquanto isso, na cozinha, Gilsão também teve discussões estratégicas com seus aliados sobre a berlinda da semana. “Eu vou votar pra me salvar”, disse Flora para Vanessa. O assunto continuou dominando as conversas dos peões ao longo da noite.