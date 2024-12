Flora discute com Vanessa e Flor durante a votação | A Fazenda 16

Durante o intervalo da votação de ontem (03), Flora continuou a discussão com Vanessa e Flor. Já no decorrer da formação da Roça, Flor comentou com Albert sobre o fato de Sidney estar indo para sua primeira berlinda, o que fez o ator discutir com ela. O empresário aproveitou o momento e reclamou de alguns participantes que ele já defendeu, mas que votaram nele. Gui revelou para seus aliados que ficou chateado com as decisões estratégicas deles, pois fez com que ele fosse vetado da Prova do Fazendeiro. Flora desabafou com Sidney sobre estar magoada com os votos de Vanessa e Flor nela.