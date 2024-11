Flora é acusada de posicionamento seletivo por Yuri | A Fazenda 16

Mesmo tendo sido aliado de Flora por boa parte do programa, Yuri decidiu cortar os laços com a ela na Atividade de Apontamento. O modelo alegou que a influenciadora tem um posicionamento seletivo e relembrou uma situação que o deixou bastante chateado. Flora rebateu, dizendo que não cortou o laço com o peão à toa e que isso acontece u depois de seu desentendimento com Luana. Sacha entrou na conversa e Flora gritou com o mesmo, pedindo para ele não se meter na discussão.



