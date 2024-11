Flora e Vanessa tentam fugir da Roça | A Fazenda 16

Os peões já estavam analisando as possibilidades da Roça desde a última segunda-feira (11). Flora e Vanessa acreditam que possam ir para a berlinda, por isso conversaram com diversos participantes para tentar se proteger. Babi e seus aliados comentaram da presença constante de Gizelly e Flora em suas conversas sobre o jogo e estão incomodados com isso. Sidney revelou para Babi que irá continuar focado em atingir o G4, que são seus rivais desde o primeiro dia. Rolou diversos debates na Sede sobre quem seria o alvo dos votos da casa, Flora ou Gui.