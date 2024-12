Flora grita com Vanessa durante discussão: 'Eu não tô falando com você' | A Fazenda 16

Após a formação de Roça, na madrugada desta quarta-feira (04), Gui revelou para quem vai sua torcida na Prova do Fazendeiro em conversa com Yuri e Sacha. “Só não quero que a Flora ganhe o chapéu”, disse o ator. “Tomara que o Gilsão ganhe”, acrescentou. Enquanto isso, na área externa da Sede, Vanessa e Juninho conversaram sobre as estratégias de votação da formação de Roça. “Seu jeito de jogar é um jeito muito estranho”, opinou o jornalista. Na sala, Flor conversou com Albert. “Se eu não fosse na Flora, eu tava na Roça”, disse a peoa. Depois, o empresário causou uma punição coletiva aos peões. No quarto, Flora e Vanessa discutiram sobre a votação. “Eu não tô falando com você”, gritou a filha de Arlindo Cruz para a atriz. Depois, Yuri e Albert entraram em atrito por conta da punição coletiva. Por fim, Sidney e Gilsão conversaram sobre o jogo ao redor da fogueira. “Será que não dá pra confiar em mais ninguém?”, perguntou o personal trainer.