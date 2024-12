Flora, Vanessa e Flor protagonizam bate-boca durante formação de Roça | A Fazenda 16

Na noite desta terça-feira (03), durante o último voto cara a cara da formação de Roça, Gui mencionou a mudança de postura de Flor ao longo do jogo para justificar seu voto na apresentadora. “Eu entendo, porque eu sempre dou o benefício da dúvida”, afirmou a peoa ao ser questionada sobre como recebia o voto. Em seguida, Flora assumiu o segundo banquinho da Roça como a mais votada da casa e mencionou dois votos que recebeu. “Essa menina não honra nem as calcinhas que ela veste”, disparou a filha de Arlindo Cruz sobre o voto recebido por Vanessa. Depois, ela falou sobre o voto de Flor. “Me machucou muito porque, de verdade, eu não esperava”, explicou. As três então começaram um bate-boca entre si.