Galisteu conversa com Yuri, Luana e Sacha antes da Prova do Fazendeiro | A Fazenda 16

Na noite desta quarta-feira (30), pouco antes da Prova do Fazendeiro ser realizada, a apresentadora Adriane Galisteu conversou rapidamente com Yuri, Luana e Sacha a respeito de como eles estavam se sentindo. “Tô super confiante”, declarou Yuri. “Tô muito focada”, garantiu Luana. “O que tiver de ser, será”, falou Sacha. Galisteu também conversou com Camila, que foi vetada da Prova durante a formação de Roça. “Óbvio que fazer a Prova é sempre bom, mas faz parte do jogo”, disse a historiadora sobre ficar de fora da disputa do cobiçado chapéu. “Que vença o melhor”, finalizou.