Gilsão critica Sacha no trato da vaca: 'Muito mole' | A Fazenda 16

Depois da festa, enquanto se preparavam para dormir, Juninho aconselhou Vanessa. “Acho melhor você manter o jogo, e esquecer o...”, iniciou o jornalista. “Coração”, completou a atriz. “É isso o que eu tô fazendo”, garantiu ela. Na manhã deste sábado (07), os peões realizaram o tradicional trato dos animais. “Sacha é muito mole”, disse o Fazendeiro Gilsão para Yuri sobre a velocidade do ator no cuidado da vaca. O criador de conteúdo então repassou o comentário do personal trainer para Sacha, que foi tirar satisfações. “Você não ajudar e falar que eu sou mole, eu acho que é um pouco demais”, disparou o ator para Gilsão. Os dois tiveram um breve atrito. Depos, o Fazendeiro comentou com Albert o ocorrido. Ele também debateu com Sidney e Juninho estratégias para a formação de Roça. Mais tarde, na piscina, Flor tocou no assunto com Gilsão. “Dá pra pôs os quatro se o poder for bom”, comentou ela sobre o G4. Yuri e Gui, que estavam na varanda, especulara sobre a indicação do Fazendeiro.