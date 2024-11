Gilsão indica Yuri para a Roça | A Fazenda 16

Como Fazendeiro da semana, Gilsão indicou Yuri para a Roça. O personal, que tem um embate com o modelo desde o primeiro do programa, justificou sua indicação pelo fato do peão ter um jogo previsível. Galisteu questionou se Yuri já esperava por isso e ele disse que sim. O primeiro roceiro disse que atualmente o jogo está configurado em dois grupos, sendo 12 participantes contra 4. Ele ressaltou as atitudes de alguns peões nos últimos acontecimentos e comentou que quem decide tudo é o público que acompanha o reality.