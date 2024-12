Gilsão revela que indicará Sacha direto para a Roça | A Fazenda 16

Neste sábado (08), o Fazendeiro Gilsão escolheu Vanessa, Sidney e Juninho para uma tarde de comes e bebes no Rancho do Fazendeiro. Enquanto se alimentavam, eles conversaram sobre as movimentações da próxima formação de Roça. Vanessa disse que, independentemente do Poder do Lampião, Flor deverá votar com eles para não ser indicada direto para a berlinda por Gilsão. Depois, o Fazendeiro revelou que irá indicar Sacha. Eles então especularam sobre cenários da votação, do Resta Um e da puxada da Baia. Enquanto isso, na academia, Sacha, Yuri, Luana e Gui especularam a respeito da indicação de Gilsão. “Meu medo só é ir três nossos”, disse o ator. Simultaneamente, Albert e Flor também conversaram sobre estratégias da Roça. O empresário disse que, se a apresentadora sobrar no Resta Um, é interessante ela vetar Sacha.