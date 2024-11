Gizelly discute com Luana e Sacha após eliminação de Zé Love | A Fazenda 16

Na madrugada desta sexta-feira (08), após a eliminação de Zé Love na sétima Roça da temporada, Gizelly discutiu com Luana e Sacha. “Eu sempre defendi vocês, mulheres”, disse a influenciadora para a advogada. “O Brasil sabe quem eu sou de verdade”, acrescentou ela. “Você esqueceu o que você fez comigo?”, indagou Gizelly. Depois, ao lado de Flora e Vanessa, elas confrontaram Luana e discutiram sobre acontecimentos passados do jogo que culminaram com a quebra de aliança das meninas. Em seguida, a advogada mudou seu foco para Sacha. “Lixo, imundo, chorume”, disparou ela para o ator.