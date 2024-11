Gizelly extravasa com Sacha durante Atividade de Apontamento | A Fazenda 16

Na noite deste domingo (10), os peões participaram de mais uma Atividade de Apontamento. Realizada próximo da área dos bichos, os confinados do reality show rural precisaram dizer com quem cortariam laços e por qual motivo. Sacha, por ser o Fazendeiro da semana, começou a atividade, e cortou relações com Gizelly. “A pessoa mais mentirosa que tem nessa casa”, disse o ator. “Espero que você saia o quanto antes”, acrescentou ele. “Meu Deus, eu não aguento mais isso”, extravasou a advogada enquanto chorava e gesticulava intensamente. “Eu não aguento esse homem”, concluiu ela. “Bate o sino e pede pra sair”, rebateu Sacha.



