Juninho conquista o Poder do Lampião em uma prova de conhecimento e agilidade | A Fazenda 16

A Prova de Fogo exigiu dos peões conhecimento e agilidade. Eles precisavam montar as bandeiras dos países de acordo com as dicas dadas por Galisteu e hastear as mesmas. O primeiro a acertar o estandarte do país levava 30 pontos e os demais ganhavam 20 e 10 pontos, conforme finalizavam a rodada. Quem fizesse mais pontos garanti o Poder do Lampião. Juninho e Gilsão empataram e foram para o round de desempate. O cantor se deu melhor e venceu a disputa. Os perdedores da prova, Gilsão e Gizelly, foram direto para a Baia e levaram com eles Yuri e Vanessa.