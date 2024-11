Leite condensado escondido e punições coletivas geram caos entre peões | A Fazenda 16

A prática de esconder latas de leite condensado e as recentes punições coletivas sofridas pela casa geraram o caos entre os peões ao longo desta segunda (21) e terça-feira (22). O estopim foi uma lata encontrada por Yuri atrás do filtro d’água na despensa. Fernando acusou Luana de ser responsável pelo ato, mas a peoa negou. Os dois entraram numa discussão intensa, com direito a gritos e lágrimas. Mais tarde, Luana descobriu que Gizelly foi quem escondeu a lata de leite condensado. Ao longo do dia, também foi revelado que Vanessa causou uma das punições coletivas, por ter tirado propositalmente o microfone para conversar com Babi. “Era uma estratégia”, argumentou a atriz. “Ridículo”, opinou Sacha sobre o ocorrido.