Luana causa punição proposital após provocações de Zé Love | A Fazenda 16

O deboche que Camila fez durante a votação para provocar Luana rendeu diversas conversas na Sede. Após algumas provocações vindas de Zé Love, Luana causou punição proposital, o que fez com que os peões ficassem sem ovos e sem café. Flora tentou entender o motivo da influenciadora ter feito isso e enquanto a peoa se explicava, Albert quis tirar satisfação sobre o assunto debatido. Yuri discutiu com Albert sobre as últimas falas do empresário contra seus aliados. As provocações de Zé Love continuaram direcionadas aos seus rivais.