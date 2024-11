Luana fala do Grupinho e afirma: ‘Eles querem primeiro eliminar a gente’ | A Fazenda 16

As conversas dos peões foi marcada por especulações da formação da Roça. Camila tem certeza que Sacha, que provavelmente será o mais votado, irá puxa-lá da Baia. O Fazendeiro revelou para seus aliados que irá indicar Yuri, revidando a indicação para a última Roça. Luana conversou com seus aliados sobre as informações que ela conseguiu com Albert, além de discutir as próximas movimentações A caminho da Baia, Fernando e Camila comentam que estão cansados da falsidade de Luana. Já no começo desta terça-feira (29), o dia começou com os peões parabenizando Zé Love pelos seus 37 anos e foram para os tratos dos animais. Durante o almoço, o clima ficou tenso entre os dois principais grupos na Sede.