Luana se exalta após descobrir suposto segredo de Gizelly: 'Essa rapariga' | A Fazenda 16

Nesta quinta-feira (28), antes de mais uma eliminação em A Fazenda 16, Flora comentou com Gilsão e Sidney sobre o jogo de Luana. “'Como jogadora, a Luana se perdeu”, opinou ela. Enquanto isso, no deque, os roceiros trocaram farpas entre si durante os intervalos comerciais. Quando Luana retornou à Sede, foi recebida com empolgação pelos aliados e apatia pelos adversários. Depois, ela contou para os peões que Fernando lhe revelou o suposto segredo que a ex-peoa Gizelly dizia ter sobre ela. “Disse que eu fiquei com o namorado de Larissa”, declarou a influenciadora bastante exaltada. “Essa nojenta vai ter que provar isso, viu? Essa rapariga”, disparou.