Luana volta como Fazendeira para a Sede e peões reagem de diversas formas | A Fazenda 16

Gilsão não entendeu o porquê de Luana ter vetado Camila da Prova do Fazendeiro e foi tirar satisfação com a peoa. Enquanto os roceiros disputavam o chapéu de Fazendeiro, Zé Love e seus aliados ficaram fazendo brincadeiras e comentários sobre os rivais, enquanto Gui ficou sozinho, escutando tudo. Após a chegada de Luana como Fazendeira, Camila comentou com Flora que deu uma desanimada em relação à Roça, já que enfrentará Yuri e Sacha. Já Babi e Vanessa comentaram sobre as possibilidade de indicação de Luana para a próxima Roça. Também uma conversa entre Babi e Zé Love sobre as atitudes de Flor.