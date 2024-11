Manhã pré-Prova do Fazendeiro é marcada por discussões e punição coletiva | A Fazenda 16

Horas antes da Prova do Fazendeiro, a manhã desta quarta-feira (06) foi marcada por intensas discussões e até uma punição coletiva; além do tradicional trato dos animais. Responsável pelas aves, Flor esqueceu de desligar a mangueira no laguinho, que acabou transbordando. Isso gerou uma punição para os peões, que ficaram 48 horas sem piscina e ofurô. Ainda na área externa da Sede, perto da varanda, Yuri e Babi tiveram um desentendimento a respeito de tarefas cotidianas da casa. A discussão acabou respingando em Luana, Gui e até Zé Love.