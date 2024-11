'Me perdoem pelo o que eu fiz', diz Luana para Gizelly | A Fazenda 16

Neste sábado (12), após discutir com Gizelly e Zaac na madrugada, Luana teve uma conversa com a advogada, na qual pediu desculpas pelo seu comportamento. Ela disse que não está mais aguentando algumas coisas do jogo. “Me perdoem pelo o que eu fiz”, pediu. Zaac reclamou do comportamento de Babi em determinados momentos: “Não vai mudar”. O sumiço de um doce de leite virou assunto entre os peões, e Fernando teve uma conversa com Luana sobre Gizelly. A influenciadora também conversou sobre a peoa com Camila.