Memória afiada: Gui ganha a Prova do Fazendeiro e se livra da Roça | A Fazenda 16

A Prova do Fazendeiro dessa semana estava uma delícia! O desafio foi divido em duas etapas. Na primeira fase, os peões precisavam memorizar os produtos Aurora e tentar encontrá-los no mercadinho em uma corrida contra o tempo. Os participantes que fizessem mais pontos passagem para a segunda parte da prova. Gui e Babi levaram a melhor, enquanto Sacha deixou a disputa por pontuar menos. Já o segundo nível da prova, os roceiros tinham que decorar uma ordem de 12 itens e organizá-los na estante. No final, Gui fez a maior pontuação e garantiu o chapéu de Fazendeiro.