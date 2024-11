‘Meu jogo é limpo, o teu é sujo’, declara Albert em discussão com Sacha | A Fazenda 16

Os ânimos dos peões ficaram a flor da pele depois da formação da Roça de ontem (19). Houve uma troca de farpas entre Sacha e Albert, na qual o empresário deixou claro que quer enfrentar o ator na Roça. Yuri entrou na conversa e uma nova rodada de provocações começou na Sede. Sidney foi citado na discussão, o que fez com que houvesse um novo bate boca. Mais tarde, Flor explicou para Gui o porquê não salvou ele no Resta Um. Além disso, as movimentações da apresentadora foi assunto em diversas rodas de conversa.