'Não dirija a palavra a mim': Peões trocam faíscas antes da festa | A Fazenda 16

Nesta sexta-feira (01), antes da festa, a cozinha da Sede virou uma arena onde os peões trocaram diversas faíscas. Primeiro, Sacha teve um pequeno bate-boca com Babi. Depois, Yuri trocou deboches com Albert. “Chega de dar trela”, pediu Sacha ao peão no quarto. “Queria falar um pouquinho”, explicou o criador de conteúdo. Posteriormente, Zé Love jogou indiretas para Luana. “Coisa chata”, disse a Fazendeira da semana. Em seguida, o ex-jogador de futebol provocou Gui. “Não dirija a palavra a mim”, pediu o ator incomodado. Por fim, Albert imitou mais uma vez os trejeitos de Luana.