'Não falo mais contigo', avisa Sidney para Sacha | A Fazenda 16

O pós-Roça durante a madrugada desta quarta-feira (16) continuou rendendo discussões entre os peões. Depois de um desentendimento durante a votação, Sidney não poupou críticas a Sacha e fez um aviso: “Não falo mais contigo”. Depois, ele ainda acrescentou: “Por favor, não dirija a palavra mais a mim. Eu acho seu jogo sujo, acho que você é baixo, e se você quisesse me respeitar, você não piscaria pra mim na hora do Lampião.” Depois, Sacha ainda teve uma discussão com Suelen. A peoa foi assunto do ator até na Baia.