'Não vou aceitar essa história de dividir ovo', afirma Luana para peões | A Fazenda 16

Nesta quinta-feira (21), antes da eliminação, Luana conversou com Sacha e Gui na cozinha da Sede a respeito da divisão de ovos, colocada em prática pelo Grupinho e que pode se ampliar para outros alimentos. “Vai prejudicar eles mesmos”, opinou a peoa. Depois, na área externa, Sacha, Yuri e Gui especularam sobre alvos da próxima formação de Roça. “Fernando tá insuportável”, declarou o ator. Mais tarde, Juninho e Sidney conversaram sobre o momento atual do jogo. “Tá muito chato”, avaliou o ator. Durante a noite, enquanto o resultado da Roça não era anunciado, Luana compartilhou com os adversários sua opinião sobre a divisão de comida. “Não vou aceitar essa história de dividir ovo”, disse ela. “Vou pegar quantos eu quiser”, acrescentou. “Foi o Sacha que propôs a divisão”, argumentou Fernando.