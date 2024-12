No grito: Luana vence Prova de Fogo e garante Poder do Lampião | A Fazenda 16

Definidos os competidores de mais uma Prova de Fogo, os peões Luana, Sidney e Gilsão assumiram seus lugares para disputar o cobiçado Poder do Lampião no Play Rural neste domingo (01). Dessa vez, a atividade pôde ser realizada em duplas; e cada sorteado teve liberdade para escolher seu parceiro. Luana escolheu Sacha, Gilsão escolheu Gui e Sidney escolheu Albert. A competição exigiu bastante senso de direção e orientação dos peões, mas sobretudo muita voz! Quem se deu melhor foi Luana, que venceu a Prova de Fogo literalmente no grito, e garantiu o Poder do Lampião que será revelado na próxima formação de Roça. Sidney, Gilsão, Albert e Gui foram para a Baia.