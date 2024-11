Nova punição: 48 horas sem piscina e ofurô | A Fazenda 16

Os peões acordaram cedo nesta segunda-feira para cuidar dos animais. Durante o trato dos animais, Flor deu declarações para Flora Cruz, que estava no comando do câmera trato. Durante a conversa com a fila do cantor Arlindo Cruz, Flor Fernandez disse que vai votar em uma pessoa que ainda não foi para a Roça. Sidney ou Gilsão. Na sequência, Luana e os integrantes do G4 discutiram estratégias de jogo. Vanessa Carvalho, moradora da Baia, utilizou o chuveiro da Sede e causou mais uma punição para a Sede, desta vez, eles ficarão 48 horas sem piscina e ofurô.