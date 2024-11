'O Sacha é covarde', afirma Sidney em conversa com Flora | A Fazenda 16

Na noite deste sábado (16), enquanto jantavam na área externa da Sede, Sidney e Flora conversaram sobre o jogo de Sacha. “O Sacha é covarde, ele é camuflado, ele é escondido”, disse o ator. “Como a gente faz pra tirar esse homem?”, indagou a filha de Arlindo Cruz. “O famoso trabalho de inteligência”, respondeu o peão. Depois, dentro da Sede, Fernando informou à Fazendeira Luana sobre a divisão dos ovos, e ela passou a informação para os meninos do G4. “A separação foi o que Sacha sugeriu”, disse ela. Gui achou ridículo terem feito a divisão enquanto estavam no Rancho do Fazendeiro. Posteriormente, o Grupinho (também chamado de Novo Grupão) compartilhou opiniões sobre o G4, durante uma conversa ao redor da fogueira. Fernando disse que Sacha deve ser vetado da Prova do Fazendeiro, caso vá pra Roça. “Eles já estão incomodados”, disse o chef de cozinha sobre os adversários, em relação à divisão dos ovos.