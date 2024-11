Oficialmente na Roça: Flor, Gui e Zé Love pedem votos ao público | A Fazenda 16

No fim da noite desta quarta-feira (06), após Sacha vencer a Prova do Fazendeiro, os peões Flor, Gui e Zé Love foram oficialmente confirmados na Roça da semana. Como já é de praxe, eles tiveram a oportunidade de pedir ao público votos para permanecer no reality show rural. “Quero muito ficar aqui, eu adoro isso”, disse Flor. “Na minha trajetória aqui dentro do jogo, eu tenho certeza que eu não humilhei ninguém”, argumentou Gui. “Gostaria muito, de verdade, mais uma vez pedir a votação de vocês”, pediu Zé.