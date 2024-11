Pancadão da Roça mostra os principais embates da Sede e novo Fazendeiro | A Fazenda 16

Não sabe o que aconteceu na última semana em A Fazenda 16? O Pancadão da Roça te conta! Desde a eliminação de Camila, vários conflitos que já existiam na Sede ganharam novos capítulos, principalmente os envolvendo Zé Love e Sacha. Já na Prova do Fazendeiro, Juninho conquistou o Poder do Lampião ao utilizar todo o seu conhecimento geográfico. A formação da Roça mexeu com as alianças do reality e fez com que Zé Love fosse vetado da Prova do Fazendeiro. Ao lado de Flor e Gui, Sacha conquistou o chapéu de Fazendeiro.