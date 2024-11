Peões cuidam dos animais em meio a troca de farpas | A Fazenda 16

A troca de farpa não para nem por um minuto. Os peões passaram mais uma manhã tratando dos animais da Sede e no meio dos seus afazeres, Sacha comentou com Yuri que Luana esta sem amigos por conta dos últimos acontecimentos. Houve também mais um embate entre Gizelly e Sacha. Depois do cuidado com os animais, a advogada foi conversar com Zé Love e seus aliados e disse que não irá perdoar Luana por conta das confusões recentes. No meio disso, aconteceu uma pequena discussão entre o ex-jogador e Gui Viera, que acabou envolvendo Yuri e outros participantes presentes no espaço.