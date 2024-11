Peões debatem quais serão os próximos roceiros | A Fazenda 16

Logo após a volta de Albert com o Poder do Lampião, começaram as conversas sobre a formação da próxima Roça. Fernando ficou apreensivo com o fato do empresário estar com pose dos poderes da Chama Laranja e da Chama Branca, por não terem ideia do que ele irá fazer. Sacha reclamou de estar na Baia pela quinta vez. Entre os assuntos debatidos por toda a Sede é de quem será o alvo de Gui, se Gilsão será o mais votado e a escolha de puxada para a Baia de Fernando. Alguns peões temem a união entre G4, Flor e Albert.