Peões discutem possibilidades da Roça durante o trato dos animais | A Fazenda 16

O trato dos animais desta quinta-feira (28) foi marcada por diversas suposições sobre a eliminação. Flora disse para Fernando que achou uma jogada bem baixa Yuri não ter colocado o cozinheiro em nenhuma tarefa por ele estar na Roça. Na varanda da casa, Yuri e Flor comentaram o fato de Flora sempre pedir ajuda para cuidar dos bichos, enquanto outros peões realizavam as mesmas tarefas sozinhos. Flora tentou conversar com Luana, mas a integrante do G4 não quis. A cozinha foi um assunto bastante debatido por conta do G4 querer fazer sua própria comida e por alguns peões ficaram sem determinados alimentos. Juninho e Vanessa falaram do comportamento do G4.