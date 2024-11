Peões leem comentários de internautas durante festa em homenagem ao Portal R7 | A Fazenda 16

Durante a festa temática em homenagem aos 15 anos do Portal R7, os peões puderam ler alguns comentários de internautas, publicados em tempo real durante o festerê. “Uma das melhores festas. Parabéns Record!”, escreveu um usuário. Depois, ao longo da noite, Flor reclamou com Luana sobre as críticas que recebe de aliados por conversar com os integrantes do G4. Mais tarde, Flora conversou sobre jogo com Juninho. Posteriormente, Fernando fez comentários sobre Albert. “É muito trouxa também esse Albert”, disse o chef de cozinha sobre o empresário. Após os meninos do G4 irem dormri, Luana conversou com Fernando e Flora sobre a discussão deles com Vanessa. Dentro da Sede, Sacha conversou sobre jogo com Yuri e Gui. “Eu consigo separar o jogo da vida real”, disse o ator. Já no quarto com Gui, o criador de conteúdo falou sobre a postura e o comportamento de Fernando.