Peões recebem punição coletiva dupla e ficam sem ovos e sem água quente por 48h | A Fazenda 16

Na manhã desta segunda-feira (02), durante o tradicional trato dos animais, os peões receberam uma punição coletiva dupla. A primeira foi causada quando Albert, que está na Baia, lavou a mão no banheiro da Sede. Já a segunda foi causada por Vanessa, que entrou na área dos animais sem usar galocha. Pela primeira infração, os peões ficaram sem ovos até a próxima reposição; e pela segunda infração, os peões ficaram sem água quente por 48 horas. Ainda de manhã, Sacha falou com Juninho sobre possibilidade de se aliar a outros peões. Gui, Yuri e Luana entraram em atrito sobre ajudar outra pessoa no trato dos animais.