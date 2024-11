Peões se irritam com Vanessa pelo atraso do trato das aves | A Fazenda 16

Essa quarta-feira (27) foi marcada por uma punição logo pela manhã, o que fez com que o peões ficassem 48h sem gás. Durante o trato dos animais, as ovelhas acabaram fugindo do caminho para o celeiro, o que fez com Sacha corresse atrás delas. Fernando disse para Flora que está bem sossegado para a Roça. Vanessa enrolou a mangueira de maneira errada e teve que contar com a ajuda de Gui e Yuri para desembolar. Flor deixou bem claro que ensinou como a atriz precisava arrumar a área das aves e Flora se irritou com a demora dela para fazer a limpeza do espaço.