Peões tentam firmar acordos de última hora antes da 9ª formação de Roça | A Fazenda 16

Antes da 9ª formação de Roça da temporada, nesta terça-feira (19), peões de diferentes grupos tentaram firmar acordos estratégicos de última hora para evitar de ir para a berlinda. Na casa da árvore, Flor comentou com Albert sobre uma possível aliança com o G4 na dinâmica do Resta Um. “Eu não jogo com eles, Flor”, disse o empresário. Na área externa da Sede, as discussões a respeito do assunto continuaram em ambos os lados, mas sem nada confirmado. Mais tarde, durante a noite, Luana desabafou com Yuri, Sacha e Gui à beira da piscina a respeito de questões pessoais. “Às vezes eu só queria dar um abraço”, disse ela entre lágrimas.