'Péssimo Fazendeiro', declara Gilsão sobre Yuri antes de votar em Julia | A Fazenda 16

Na madrugada desta quarta-feira (23), durante a formação de Roça, Gilsão preferiu usar o momento de justificativa de seu voto para criticar Yuri. “Péssimo Fazendeiro”, declarou o personal trainer em meio a outros comentários. A apresentadora Adriane Galisteu precisou intervir e chamar a atenção do peão repetidas vezes. “Gilsão, por favor”, pediu ela. “Cê tá me ouvindo?”, questionou em seguida antes de solicitar à direção que cortasse o áudio dele. Por fim, ele votou em Julia, que afirmou não ter entendido nada do que ele disse.