Planos para o futuro: 'Vou fazer outro filho', promete Zé Love durante festa | A Fazenda 16

Após o show de Yasmin Santos, a festa continuou rolando entre os peões em Itapecerica da Serra. Em conversa com Camila, Julia, Fernando e Suelen, Flora contou como foi o papo com Sacha. “Ele ficou te alugando”, disse a historiadora. “Ele tá se achando o rei da cocada preta”, falou o chef de cozinha. Enquanto isso, o ator estava dentro da Sede amparando Luana, que chorava ao escovar os dentes antes de ir deitar. “Me solidarizo com todo mundo que tá sofrendo”, declarou o peão. Depois, na festa, Zé Love revelou planos para o pós-confinamento no reality show rural: “Vou fazer outro filho”.